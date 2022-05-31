أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، عن أفضل 3 أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ28 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

🔘 أندرسون تاليسـكـا 🇧🇷

🔘 نـعـيـم الـسـلـيـتي 🇹🇳

🔘 عبدالرحمن غريب 🇸🇦 ⚽️ أجمل أهداف الجولة 28؛ بحسب اختيارات الفريق الفنّي بالرابطة 👏 pic.twitter.com/IjTB14TzSW — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 31, 2022

أجمل 3 أهداف في الجولة

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبدالرحمن غريب، والهدف الذي سجله نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 1/1.

كما يُنافس الهدف الذي سجله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، التونسي نعيم سليتي في شباك الفيصلي بالوقت القاتل، لتنتهي مباراة الفريقين في الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل بنتيجة 1/1.

ترتيب الدوري بعد الجولة الـ28

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية منافسات الجولة الـ28، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث برصيد 55 نقطة، ثم الشباب بـ53 نقطة، يليه ضمك برصيد 43 نقطة، فيما يتواجد الفتح في المركز السادس بـ35 نقطة، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).