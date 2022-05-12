أعلنت شركة أبل هذا الأسبوع أنها ستوقف إنتاج iPod، أحد أكثر منتجاتها نجاحًا والذي أحدث ثورة في طريقة استماع للموسيقى، وكانت قد أطلقت أول جهاز منه iPod Classic في عام 2001 بسعر 399 دولارًا، مما صدم المستهلكين الذين اعتادوا استخدام مشغلات الأقراص المضغوطة المحمولة وأجهزة الووكمان الأرخص تكلفة.

والآن، فإنه بعد مرور 21 عامًا من إنتاجه لأول مرة، باتت تستحق أجهزة الـ iPod القديمة مبلغًا مذهلًا من المال، حيث إنه مع أنباء توقف الإنتاج، ارتفعت أسعارها على eBay، حيث طلب العديد من البائعين مبالغ ضخمة من المال مقابل أجهزتهم القديمة.

وحقق موديل iPod Classic أفضل الأسعار، تلاه في القائمة جهاز iPod U2 Special Edition الذي صُنع عام 2004، وجاءت بعض الأسعار كالتالي:

آيبود كلاسيك:

صدر في أكتوبر 2001 بسعر 399 دولارًا أمريكيًّا، وقد بيع بالأمس مقابل 1599 دولارًا أمريكيًّا بزيادة قدرها 330% عن السعر الأصلي، وتم بيع الجيل السابع من الإصدار مقابل 1388 دولارًا.

آيبود تاتش:

كان iPod Touch ثوريًّا عندما تم إطلاقه في عام 2007، وجاء بسعر 299 دولارًا، الآن ارتفعت قيمته ليصل إلى 6524.07 دولارًا أمريكيًّا، بينما تم بيع جهاز الجيل السادس في إبريل مقابل 3470 دولارًا.

لماذا أوقفت أبل أجهزة iPod؟

قال متحدث باسم شركة أبل: إن جهاز iPod أعاد تعريف كيفية اكتشاف الموسيقى والاستماع إليها، لكن الآن تم دمج هذه التجربة المذهلة في المنتجات الأخرى مثل ساعة أبل وHomePod mini وآيباد وتلفزيون أبل.