تترقب الجماهير كلاسيكو النصر والشباب، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كلاسيكو الجولة الـ26:

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر والشباب، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة النصر والشباب، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

إحصائيات النصر والشباب:

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 25 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 44 هدفًا، واهتزت شباكه 31 مرة، وحافظ على نظافة شباكه 7 مرات، وقام بـ134 تسديدة على المرمى، ولديه 9 آلاف و107 تمريرات.

وقام العالمي بـ60 عرضية ناجحة، و269 مراوغة ناجحة، وارتكب لاعبوه 333 خطأ، وحصل على 52 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين، وذلك قبل كلاسيكو النصر والشباب المرتقب.

على الجانب الآخر، لعب الشباب 25 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 46 هدفًا، واهتزت شباكه 31 مرة، وحافظ على نظافة شباكه 8 مرات، وقام بـ135 تسديدة على المرمى، ولديه 9 آلاف و320 تمريرة.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب 70 عرضية ناجحة، و336 مراوغة ناجحة، وارتكب لاعبوه 336 خطأ، وحصل على 46 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء.