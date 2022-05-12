حلقت أسعار الغاز في أوروبا عند مستويات قياسية حيث سجل المتر المكعب ما يوازي 1200 دولار في نهاية تعاملات الخميس بزيادة وصلت إلى 20%.

أسعار الغاز في أوروبا

وتشهد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعًا بعد أن أعلنت شركة نقل الغاز الطبيعي في أوكرانيا GTS، أنه اعتبارًا من الأربعاء 11 مايو 2022 سيتوقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، في أحد المسارات، عبر الأراضي الأوكرانية.

العقود الآجلة

وصعدت العقود الآجلة للغاز لشهر يونيو المقبل على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF اليوم بنسبة 20.9% وبلغت مستوى 1233.9 دولار لكل ألف متر مكعب.

ووفقًا لتقديرات الخبراء فإن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا ستتراجع بنحو الثلث جراء قرار السلطات الأوكرانية هذا، علمًا أن شركة “غازبروم” واصلت ضخ الغاز عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي حتى بعد إطلاق العملية العسكرية الخاصة بحسب روسيا اليوم.