عبر العديد من مرتادي موقع تويتر عن استيائهم من ارتفاع أسعار المقاهي، وكذلك ارتفاع تكلفة توصيل الطلبات، ما دفع البعض للمطالبة بترشيد الاستهلاك، حتى استقرار الأسعار.

نظرية الـ 21 يومًا

وكتب فيصل آل مزهر: “طبقوا نظرية الـ 21 days .. نظرية واحد وعشرين يومًا تتكلم إنك إذا قدرت تستغني عن شيء لمدة 21 يومًا فقط، فأنت تستطيع الاستغناء عنه للأبد؛ قهوة مرتفعة؟ عوّد نفسك 21 يومًا لا تشرب قهوة، وقس على هذا الشيء كل حاجة مرتفعة”.

كما غرد أستاذ الموارد البشرية، الدكتور بندر الدريب: “قبل يومين شدني منظر طفل توقف عند أحد الكافيهات في أحد المولات يطلب من أمه أن تشتري له قطعة كيكة صغيرة معروضة، والله قيمتها 38 ريالًا وهي بحجم كف الطفل الصغير!! 38 ريالًا يعني عشرة دولارات، والله ما رأيتها في أمريكا!! امنعوا أنفسكم واتركوا المظاهر وحب التصوير والشو”.

ارتفاع تكلفة التوصيل

أما “نرنر” فقالت: “الأسعار غالية توصل 40 ريالًا للكوب الواحد والقهوة نصها ثلج أصلًا ثانيًا تخيلوا تشترون كوبًا غاليًا ثم تتقاسمونه مع الكل لأن كوبين توصل ٨٠ لو سمحتوا يا ليت تراعون الناس بالسعر وفرضًا بطلب؟ سعر التوصيل أضعاف القهوة”.

ترشيد الاستهلاك والمسؤولية

وقالت كوثر الحربي، في تغريدة: “أتمنى يكون كل المواطنين فيهم إحساس المسؤولية والالتزام، المقاطعة هي الحل لو كل ما رفعوا التجار الجشعون أسعارهم قاطعناهم كان ما تمادوا، كوبين قهوة باردة ونصها ثلج تكلف أكثر من 50 ريالًا !! لمتى نلتزم الصمت وندفع”.

واعتبر خالد إبراهيم العباس، أن المشكلة تتمثل في فلسفة المقاهي، فكتب: “أكبر كذبة نعيشها هي ( الكوفيهات ) فهل من المعقول قطعة كيك بـ 40 ريالًا وكأس قهوة بـ 15 ريالًا وغيرها من الأشياء المبالغ فيها جدًا والتي بإمكاني أصنعها في بيتي بأقل من ذلك بكثير. رغم أني لا أذهب لها إلا أنني أؤيد”.

مصير العمالة

أما أحمد الرحيلي، فالتفت لمصير العاملين في المقاهي عند ضعف الإقبال عليها فكتب: “المقاطعة العشوائية سيئة شباب سعودي كثير في هذا المجال، وهذا مصدر رزقهم الوحيد ولا ننسى أن الأسواق الراقية وأماكن التجمعات الإيجارات فيها تصل مليون ريال! قاطعوا المحلات المبالغة في الأسعار من وجهة نظري لا يزيد كوب القهوة عن 12ريالًا إلا إذا كان في عقارات غالية جدًا”.