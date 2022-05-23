يُعد كلاسيكو الليلة بين الهلال والاتحاد، تحديًا خاصًا بين المدربين الأرجنتيني رامون دياز والروماني كوزمين كونترا حيث يسعى كل منهما لتعزيز فرصه في قيادة فريقه للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك المدرب الأرجنتيني لـ الهلال أفضلية طفيفة على كونترا في مواجهات الفرق الكبرى، حيث لعب المدرب الأرجنتيني 6 مباريات على مستوى الدوري والكأس، ونجح في الفوز بهم جميعًا بدون أي خسارة أو تعادل، حيث أحرز 19 هدفًا وتلقت شباكه 5 أهداف.

دياز يتفوق على كونترا

أما المدرب الروماني كونترا فيواجه فريقًا كبيرًا للمرة الثامنة في الدوري، حيث خاض 7 مباريات ضد فرق كبيرة، فاز في 5 مباريات وخسر مرتين.

ويسعى كوزمين للثأر من فوز دياز عليه في الدور الأول من دوري المحترفين، حيث فاز الهلال في الرياض على الاتحاد بنتيجة 2-1.