يحاول مشاهير الفلس جاهدين لفت الأنظار إليهم بأي شكل وبكل طريقة في الوقت الذي يوجد من يستحق أن يتم تسليط الضوء عليه من أصحاب الإنجازات في كافة المجالات.

وقد طالب ناشر صحيفة إيلاف الكاتب عثمان العمير، بتوجيه الضوء الإعلامي إلى الموهوبين والموهوبات من أبناء المملكة، وتجاهل النماذج المنشرة ممن يطلق عليهم “مشاهير الفلس“.

تجاهل مشاهير الفلس

وكتب العمير تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قال خلالها: “بعد احتفالية السعودية بناتها وأبنائها الموهوبات والموهوبين.. قد يكون هذا إنهاء لعهد خرافات وسفاهة مشاهير الجهل والفاشنيسات ومن لف لفهم من رواد مصحات سوشيال ميديا”.

ورد عليه الدكتور محمد السلمي مؤسس ورئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية بالقول : “هذا بيدي ويدك وكل من يتابع منصات التواصل الاجتماعي بحيث يتوقف عن متابعة حسابات أولئك السفهاء ، فتقديم هذا السفه مرتبط بعدد المشاهدات وإذا تغير ذلك تلاشت تلك الشهرة. يجب أن يكون البقاء لمن يستحق الشهرة ولديه ما يقدمه من ايجابيات لوطنه ومجتمعه فقط!”

بداية التغيير

من جانبه اعتبر محمد السبيعي أن اهتمام الإعلام بفائزي وفائزات جوائز آيسف 2022م قد تكون البداية فكتب: “بالفعل يا أستاذ عثمان أن تكون هذه بداية التغيير للمحتوى المفيد وتنافس شباب وشابات هذا الوطن في جميع المجالات المفيدة.