يسعى نادي ألميريا الإسباني لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، ليرتبط اسمه بالمهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني.

ألميريا يرغب في ضم كافاني

وأشار موقع cazurreando إلى أن نادي ألميريا وضع اسم المهاجم المخضرم كافاني صاحب الـ35 عامًا ضمن اهتماماته، من أجل التعاقد معه، وذلك بعد أيام من عودته إلى الليغا.

وانضم كافاني إلى مانشستر يونايتد في صيف 2020، وشارك معه في 57 مباراة، وسجل 19 هدفًا وصنع 7 أهداف، حيث تألق في الموسم الأول، قبل أن تبعده الإصابات من المشاركة باستمرار في الموسم الثاني، وأعلن عن رحيله رسميًا.

ألميريا يعود إلى الليغا

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا في التأهل إلى الدوري الإسباني الممتاز رسميًّا، والتتويج بلقب الدرجة الثانية، بعد تعادله مع ليغانيس بنتيجة 2/ 2 في الجولة الأخيرة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني في الصدارة برصيد 81 نقطة، متفوقًا بالمواجهات المباشرة على فريق بلد الوليد صاحب المركز الثاني.