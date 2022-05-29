توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة مكرمة.
فيديو | حالة #الطقس.. #الأرصاد: أمطار رعدية على مرتفعات الجنوب و #مكة وسماء غائمة على #الرياض و #القصيم و #الشرقية ورياح نشطة على #المدينة و #حائل و #الحدود_الشمالية #الإخبارية pic.twitter.com/01LZwMsiet
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 29, 2022
أتربة على الرياض
كما توقع تكون الغيوم الجزئية، على مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، وتنشط الرياح السطحية وقد تحد من الرؤية الأفقية، على مناطق المدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية.
وتشهد محافظة الطائف أمطارًا غزيرة أدت لسيول بعض الأودية، كما زينت حبات البرد بعض المرتفعات جنوب المحافظة، ما دفع المواطنين لتوثيق قوس قزح في السماء، ومناظر تساقط المياه من على الجبال، معبرين عن سعادتهم بالغيث النافع.
وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى أن الفرصة لا تزال موجودة لتساقط الأمطار الرعدية، على بعض المناطق، بالإضافة إلى نشاط الرياح على المناطق الداخلية.
دخول فصل الصيف
وفي وقت سابق أوضح المركز الوطني للأرصاد أن يوم الأربعاء المقبل هو الأول في موسم الصيف أرصاديًا، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية هذا العام.
وأشار تقرير الطقس إلى اعتدال درجات الحرارة في المصائف، وتزايد معدلات الأمطار الرعدية على بعض المناطق.
🔴 الناطق الرسمي للمركز:
الأربعاء أول أيام الصيف أرصاديًا، والتقارير المناخية تشير إلى درجات حرارة فوق المعدل على بعض مناطق #المملكة، وأمطار واعتدال في درجات الحرارة على المصائف.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/hkJQutmXUx
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) May 29, 2022
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