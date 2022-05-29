توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة مكرمة.

أتربة على الرياض

كما توقع تكون الغيوم الجزئية، على مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، وتنشط الرياح السطحية وقد تحد من الرؤية الأفقية، على مناطق المدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية.

وتشهد محافظة الطائف أمطارًا غزيرة أدت لسيول بعض الأودية، كما زينت حبات البرد بعض المرتفعات جنوب المحافظة، ما دفع المواطنين لتوثيق قوس قزح في السماء، ومناظر تساقط المياه من على الجبال، معبرين عن سعادتهم بالغيث النافع.

وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى أن الفرصة لا تزال موجودة لتساقط الأمطار الرعدية، على بعض المناطق، بالإضافة إلى نشاط الرياح على المناطق الداخلية.

دخول فصل الصيف

وفي وقت سابق أوضح المركز الوطني للأرصاد أن يوم الأربعاء المقبل هو الأول في موسم الصيف أرصاديًا، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية هذا العام.

وأشار تقرير الطقس إلى اعتدال درجات الحرارة في المصائف، وتزايد معدلات الأمطار الرعدية على بعض المناطق.