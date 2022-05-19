قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بزيارة اليوم، لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرياض، قدم خلالها واجب العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله-.

وكان في استقبال سموه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان وأعضاء السفارة.

تعازي ومواساة:

وأعرب سمو الأمير فيصل بن بندر عن تعازيه ومواساته في الفقيد الشيخ خليفة آل نهيان -رحمه الله- لدولة الإمارات الشقيقة حكومةً وشعباً، منوهاً بمآثر الفقيد وما قدمه لدولته وأمته والعالم.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وتمنى سمو أمير منطقة الرياض لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، التوفيق في إكمال مسيرة الخير والعطاء لدولة الإمارات الشقيقة.

من جهته أعرب السفير نهيان بن سيف عن شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن بندر على مواساته وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، داعياً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.