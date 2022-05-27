يُعد النجم الجزائري أمير سعيود من أبرز لاعبي الطائي ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أمير سعيود يتألق

وانضم أمير سعيود إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وساهم في تسجيل ربع أهدافه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أحرز فريقه 29 هدفًا.

وشارك أمير سعيود في 18 مباراة مع الطائي، ونجح في هز الشباك 4 مرات، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وساهمت 3 من أهدافه في حصد فريقه لـ7 نقاط من الفوز أمام التعاون والفتح، والتعادل ضد الرائد.

ولعب أمير سعيود 17 مباراة كأساسي، فيما شارك كبديل مرة واحدة، وتواجد في 6 مراكز مختلفة مع الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

الطائي يواجه الاتحاد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.