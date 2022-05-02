أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير نجران حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على توفير الرعاية الصحية الشاملة التي تلبي احتياجات المستفيدين منها، مثمناً التوجيهات الكريمة التي حملتها “رؤية المملكة 2030” في تقديم خدمات صحية مميزة، من خلال نماذج عمل متطورة تضمن الاستدامة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه للمرضى المنومين بمركز الأمير سلطان لأمراض القلب بمستشفى الملك خالد بنجران، يرافقه المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بني هميم.

واطّلع سمو أمير نجران على أحوال المرضى المنومين واطمأن على صحتهم، وهنأهم بعيد الفطر المبارك، داعياً الله تعالى أن يمّن عليهم بالشفاء العاجل، كما قدّم سموه لهم الهدايا والورود.

من جانبه ثمن المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة زيارة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز للمرضى المنومين، للاطمئنان على صحتهم والتي سيكون لها الأثر الكبير في نفوس المرضى، مؤكداً أن هذه اللفتة الإنسانية ليست مستغربه من سموه الذي يحرص دوماً على مشاركة أهالي المنطقة في جميع المناسبات.