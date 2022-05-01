رفع معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل المولى عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة – أيدها الله – ويمتعهما بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة -أيدها الله – والشعب السعودي وعلى الأمتين العربية والإسلامية أعوامًا عديدة باليمن والبركات.