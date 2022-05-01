عزز اللاعب الإسباني أنسو فاتي صفوف الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي ريال مايوركا في الدوري الإسباني مساء اليوم الأحد.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم محتلًا المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 63 نقطة، في المقابل يأتي ريال مايوركا في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

وجاءت قائمة البارشا لـ مواجهة ريال مايوركا مكونة من : “تير شتيجن، نيتو، تيناس في حراسة المرمى، بيكيه، أراوخو، ألفيس، لينجليه، جوردي ألبا، أوميتي، إريك جارسيا، : بوسكيتس، ريكي بويج، فرينكي دي يونج، بابلو جافي، عثمان ديمبييلي، ممفيس ديباي، أنسو فاتي، آداما تراوري، فيران توريس، أوباميانج”.

ويبحث البارشا عن الفوز من أجل الإنفراد بالمركز الثاني بلائحة الدوري الإسباني، استغلالًا لتعادل إشبيلية الجمعة الماضية أمام قادش بهدف لمثله.

ريال مدريد في الصدارة

ويتواجد ريال مدريد في الصدارة برصيد 81 نقطة، حاسمًا لقب الدوري الإسباني للمرة الـ35 في تاريخه، أما إشبيلية فمتواجد بالمركز الثاني برصيد 64 نقطة، برشلونة ثالثًا برصيد 63 نقطة، أتلتيكو مدريد رابعًا برصيد 61 نقطة، ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 57 نقطة.