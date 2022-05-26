كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تفاصيل معاناته من الإصابة هذا الموسم قبل خضوعه لجراحة.

إبراهيموفيتش يكشف تفاصيل إصابته

وكتب إبراهيموفيتش عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستقرام”: “خلال الأشهر الستة الماضية، لعبت بدون الرباط الصليبي الأمامي في ركبتي اليسرى، وعانيت من تورم في الركبة طوال هذه الفترة”.

وتابع المهاجم السويدي: “شاركت في المران الجماعي 10 مرات فقط، وأخذت أكثر من 20 حقنة، وتفريغ الركبة من التورم مرة كل أسبوع.. تناولت مسكنات الآلام كل يوم، وكنت بالكاد أنام من شدة الألم”.

وواصل إبراهيموفيتش: “لم أعان كثيرًا داخل وخارج الملعب، لقد حولت شيئًا مستحيلًا لشيء ممكن، كان لدي هدف واحد فقط، وهو أن أجعل زملائي في الفريق والمدربين أبطالًا لإيطاليا لأنني وعدتهم بذلك”.

واختم قائد فريق ميلان الإيطالي، رسالته إلى الجماهير بتعبير ساخر، وقال: “اليوم لدي لقب جديد، وإصابة جديدة بالرباط الصليبي”.

وكان نادي ميلان قد أعلن بالأمس عن إجراء إبراهيموفيتش لعملية جراحية في الركبة، مؤكدًا غيابه عن الملاعب لمدة 8 أشهر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ميلان يتوج بالدوري الإيطالي

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في التتويج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 86 نقطة، للمرة الأولى منذ موسم 2010/ 2011، فيما جاء إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 84 نقطة.