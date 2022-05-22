انتهت مباراة ميلان ضد ساسولو، التي أُقيمت على إستاد “مابي”، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإيطالي، بفوز الروسونيري بثلاثية دون رد، وتتويجه باللقب رسميًّا.

ميلان يسجل ثنائية مبكرًا:

وبدأت مباراة ميلان ضد ساسولو بشكل سريع، ولعب أوليفيه جيرو رأسية مميزة عند الدقيقة السابعة، إلا أن الحارس كونسيلي أبعدها بنجاح، وأهدر ساليميريكيرس فرصة بعد انفراده بالمرمى، وسط تألق من حارس المرمى.

وسجل جيرو هدف التقدم عند الدقيقة 17 من تسديدة أرضية، وواصل كونسيلي تألقه وأنقذ فرصة من تونالي، قبل أن يحرز جيرو الهدف الثاني عند الدقيقة 32، بعد تلفيه تمررة من لياو.

وسجل فرانك كيسي الهدف الثالث عند الدقيقة 36 بعد تمريرة من لياو، وتألق ماينان وأبعد فرصة خطيرة عند الدقيقة 43، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم ميلان ضد ساسولو بثلاثية نظيفة.

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد بيراردي أن يقلص الفارق، إلا أن تسديدته مرت أعلى العارضة، وتراجع أداء الروسونيري وسط محاولات من ساسولو، قبل أن يسجل إبراهيموفيتش الهدف الرابع عند الدقيقة 78، ولكن ألغاه الحكم للتسلل، لتنتهي المباراة بفوز ميلان ضد ساسولو بنتيجة 3/ 0.

وتوج الروسونيري بلقب الدوري الإيطالي الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 86 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 50 نقطة في المركز الـ11.