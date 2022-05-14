انتهت مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الشوطين الأول والثاني من الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2021/ 2022.

إهدار مستمر للفرص في مباراة تشيلسي ضد ليفربول:

وشهد الشوطان الأول والثاني، إهدار العديد من الفرص من قبل الفريقين بصورة غير طبيعية، حيث أهدر تشيلسي فرصًا للتسجيل عبر البلجيكي روميلو لوكاكو والإسباني ماركوس ألونسو، بينما أهدر ليفربول فرصًا محققة عبر الكولومبي لويس دياز والسنغالي ساديو ماني.

وانتقلت المباراة لشوطين إضافيين لمدة نصف ساعة، وفي حال استمر التعادل سيلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية.

مغادرة صلاح وفان دايك للمباراة بسبب الإصابة:

وبوقت سابق، غادر المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، مباراة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب الإصابة.

وكان صلاح سقط بمفرده على أرض الملعب دون أي تدخل عليه من لاعبي تشيلسي في الدقيقة الـ31، حيث اشتكى من إصابة عضلية ليُخرجه المدرب الألماني يورجن كلوب بالدقيقة الـ33 ويدفع بالبرتغالي ديوغو جوتا بدلًا منه.

يذكر أن إصابة صلاح جاءت قبل 14 يومًا من مواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا 28 مايو في العاصمة الفرنسية باريس.

كذلك غادر الهولندي فيرجيل فان دايك مباراة تشيلسي ضد ليفربول، بسبب الإصابة.