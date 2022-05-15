أعلنت سفارة المملكة لدى فيينا، اليوم الأحد، إلغاء اشتراط شهادة التحصين والفحص لدخول النمسا.

إلغاء جميع اشتراطات السف

وقالت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”، إن وزارة الصحة النمساوية أعلنت اليوم عن إلغاء جميع اشتراطات السفر بما يتعلق بفيروس كورونا ابتداء من تاريخ ١٦ مايو ٢٠٢٢.

لا اشتراط لشهادات التحصين والفحص

وأضافت السفارة “بناء عليه لم تعد شهادات التحصين والفحص ضرورية لدخول جمهورية النمسا من كل دول العالم”.