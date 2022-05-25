يترقب المواطنون إيداع الرواتب، يوم غد الخميس 26 مايو، خاصة مع دخول عطلة نهاية الأسبوع، حيث تشهد المراكز التجارية حركة رائجة في البيع والشراء هذه الأيام.

إيداع راتب مايو:

وبالرغم من أن موعد رواتب موظفي القطاع الحكومي محدد سلفًا يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي إلا أنه في هذا الشهر لن يتم الإيداع في الموعد الذي يتصادف مع عطلة نهاية الأسبوع.

وتنصّ القواعد المنظمة لإيداع الرواتب على أن يتم تقديمها يومًا واحدًا إذا تصادف الموعد يوم الجمعة أو تأخيرها يومًا واحدًا إذا صادف يوم السبت ما يعني أن راتب هذا الشهر سيكون يوم غد الخميس 26 مايو.

سعادة بالراتب:

وتفاعل العديد من الموظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب موعد صرف الراتب، حيث عبر العشرات عن سعادتهم باستلامه لضبط الميزانية وسداد الفواتير والأقساط وغيرها من الالتزامات المالية والأسرية.

وأبدى البعض مخاوفه من صدمة قد تنالهم بعد ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية ومنها الدجاج والبيض، مشددين على ضرورة الرقابة على المتاجر والمجمعات لضبط الأسعار وعدم التلاعب بها.

التجارة تحذر من التلاعب في الأسعار

من جانبها حذرت وزارة التجارة من أي ممارسات احتكارية واستغلال للأزمات لرفع الأسعار، مشيرةً إلى تطبيق العقوبات في حال وجود مخالفات نظامية أو تلاعب بالأسعار.

وعزت الوزارة ارتفاع أسعار المنتجات والسلع التي يشهدها العالم إلى ارتفاع أسعار الشحن والمحروقات ونقص الإمدادات عالميًا.