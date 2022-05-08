صادرت إيطاليا يخت فلاديمير بوتين الفاخر والذي تصل قيمته إلى 700 مليون دولار، حيث صعد ضباط الشرطة وقاموا بتفتيشه والبحث عن الأوراق اللازمة، وذلك كجزء من تطبيق العقوبات الأوروبية على روسيا.

وتُظهر اللقطات التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، الشرطة الإيطالية وهي تقترب من يخت فلاديمير بوتين بأضوائه الزرقاء الوامضة، ثم صعود الضباط إليه، بالإضافة إلى أن العديد من سيارات الشرطة كانت تحيط برصيف الميناء أثناء تقديم الأوراق.

وحلقت طائرة هليكوبتر أيضًا على اليخت للتأكد من أن يخت فلاديمير بوتين لن يبحر بعيدًا بينما تجمع حشد كبير من المتفرجين للمشاهدة.

وفي الأسبوع الماضي، كانت هناك مخاوف من أن اليخت الفاخر كان على وشك التوجه نحو المياه الدولية والإفلات من العقوبات؛ ولذلك حث نشطاء الحكومة الإيطالية على التحرك واحتجازه في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بوتين بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي حين أنه معلوم أن اليخت مملوك لـ فلاديمير بوتين، إلا أن السلطات الإيطالية اكتفت بالقول إنه يخص علاقات تجارية واقتصادية مهمة مع أعضاء رئيسيين في الحكومة الروسية.

وفي السنوات السابقة تم رصد فلاديمير بوتين على اليخت نفسه في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود حيث كان يتمتع بإقامة فخمة لقضاء العطلة الصيفية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدرها قوله: صعد الضباط على متن السفينة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وأبلغوا القبطان والطاقم بعدم المغادرة لحين إجراء مزيد من التحقيقات من قبل السلطات الإيطالية.

تكلفة مصادرة يخت فلاديمر بوتين

بحكم القانون الإيطالي، فإنه سيتعين على الدولة دفع تكاليف صيانة اليخت أثناء التحقيقات الجارية، كما ستكون مسؤولة عن أعمال الصيانة العادية وأتعاب الحراسة والإدارة، بحسب صحيفة إل تيرينو الإيطالية.

مواصفات اليخت الفاخر

يخت فلاديمير بوتين هو واحد من أكبر وأغلى القوارب المملوكة ملكية خاصة في العالم، بمساحة تعادل مجمعين سكنيين.

ويتسع لـ 18 ضيفًا في تسع كبائن فاخرة بالإضافة إلى طاقم مكون من 40 شخصًا يقيمون في 20 كابينة ويضم منصتين للطائرات العمودية وجناحًا ملكيًا ومسبحًا ومنتجعًا صحيًا وصالون تجميل، كما أن الحمامات مطلية بالذهب.