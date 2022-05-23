يُقدم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو، مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

إيغالو يتألق أمام الكبار:

وحقق أوديون ايغالو معدلًا مميزًا في مواجهات الـ5 الكبار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بلغ هدف كل 61 دقيقة لعب، بعدما ساهم في تسجيل 15 هدفًا خلال 12 مباراة، حيث أحرز 13 هدفًا وصنع هدفين.

وحصدت مساهمات إيغالو أكبر عدد من النقاط في الكبار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث ساهم في إحراز 25 هدفًا برصيد 21 نقطة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

الاتحاد ضد الهلال:

ويلعب الاتحاد ضد الهلال عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل كلاسيكو اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 55 نقطة.