يشهد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين منافسة خاصة بين نجم فريق الهلال، النيجيري أوديون إيغالو، ومهاجم الفيحاء، البرازيلي رامون لوبيز.

إيغالو ولوبيز يتألقان

ويُعد إيغالو واحدًا من أبرز المهاجمين هذا الموسم، حيث شارك مع الهلال في 31 مباراة، 29 منها بشكل أساسي، ونجح في تسجيل 23 هدفًا، وصنع 4 أهداف، وحصل على بطاقتين صفراويتين.

على الجانب الآخر، لعب لوبيز 24 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، 18 منها بشكل أساسي، ونجح في تسجيل 7 أهداف، ولم يصنع أي هدف، وحصل بطاقة صفراء واحدة.

الهلال والفيحاء في النهائي اليوم

وتتجه أنظار الجماهير، إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، لمتابعة مباراة الهلال ضد الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويطمح الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة تفوقه، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه، فيما يأمل الفيحاء لتكليل مجهوده المميز هذا الموسم، وحصد البطولة لأول مرة.