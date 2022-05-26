يُقدم مهاجم فريق الهلال، النيجيري أوديون إيغالو مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

إيغالو يتألق

وتعول الجماهير الهلالية كثيرًا على تألق إيغالو في مواصلة هز الشباك، وقيادة الزعيم لتحقيق مزيد من الانتصارات، أملًا في تعثر الاتحاد، وخطف لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح إيغالو قريبًا من لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتصدر القائمة برصيد 21 هدفًا، بواقع 12 هدفًا مع الشباب، قبل أن ينتقل للهلال في الميركاتو الشتوي، ويسجل 9 أهداف بينهم هدف من ركلة جزاء.

ونجح المهاجم النيجيري إيغالو في تسجيل 7 أهداف من الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 30، و6 أهداف حتى الدقيقة 60، ويشهد الثلث الأخير تسجيله لأكبر عدد من الأهداف برصيد 8 أهداف.

الهلال يستعد لمواجهة أبها

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 58 نقطة، فيما يقع أبها في المركز السابع برصيد 34 نقطة.