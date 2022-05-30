يُقدم المهاجم النيجيري أوديون إيغالو مستوى مميزًا مع الهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إيغالو يتألق:

وخطف إيغالو الأنظار إليه منذ الانضمام إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث شارك معه في 20 مباراة، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، بعدما نجح في هز الشباك 15 مرة، وصنع 4 أهداف.

كما نجح إيغالو في ضم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها إلى قائمة الأندية التي هز شباكها، حيث خاض أمامه 3 مباريات، فاز مرة وخسر أخرى، وتعادل في لقاء، ولم ينجح في التسجيل ضده من قبل.

الهلال في الدوري هذا الموسم:

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الفتح في ملعبه، فيما يستضيف الفيصلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويملك الهلال 61 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد خسارته ضد الطائي بالأمس، إلا أن الزعيم يتفوق بالمواجهات المباشرة.