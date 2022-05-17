يطمح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وهز شباك الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

إيغالو يسعى للتسجيل أمام الفيحاء

وتألق إيغالو الموسم الحالي سواء مع الشباب في الدور الأول أو مع الهلال منذ الانتقال إليه في الميركاتو الشتوي، ونجح في تسجيل هدفين في كأس خادم الحرمين الشريفين، و21 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم ينجح إيغالو في التسجيل أمام 3 فرق فقط ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، وهم؛ الفيحاء، الرائد وأبها، ما يحفزه لمواصلة التألق وهز شباك الفريق الفيحاوي للمرة الأولى، أملًا في قيادة الهلال لحصد اللقب.

الهلال ضد الفيحاء في النهائي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيحاء في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عند الساعة التاسعة مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في حصد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، فيما يأمل الهلال في مواصلة تفوقه مع رامون دياز، والتتويج باللقب للمرة العاشرة.