تأثر أداء الأرجنتيني إيفر بانيغا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منذ رحيل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في الميركاتو الشتوي الماضي.

بانيغا لم يصنع أهدافًا منذ رحيل إيغالو

وشكل بانيغا وإيغالو ثنائية ناجحة مع الشباب، وساهما في تسجيل 18 هدفًا في الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويُعاني بانيغا منذ رحيل إيغالو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث إن النجم الأرجنتيني لم يصنع أي هدف إلى زملائه في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

ورحل إيغالو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وظهر معه بشكل مميز، حيث واصل هز الشباك، ليقوده إلى نهائي كأس الملك، كما يتصدر قائمة هدافي الدوري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب في مواجهة صعبة

على الجانب الآخر، يواجه الشباب نظيره النصر، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب صاحب المركز الرابع.