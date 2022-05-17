أعلنة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، قبل قليل، عن إيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد لمدة 18 شهرًا.

المولد يتنازل عن فتح العينة B:

وكشفت اللجنة في بيانها عن سبب إيقاف فهد المولد، وقالت: “وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تؤخذ من اللاعب، وهو الانتهاك 2/ 1 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات”.

وأشارت إلى أن فهد المولد تنازل عن حقه بفتح وتحليل العينة B، وقامت اللجنة بإتاحة الفرصة للاعب في حضور جلسة استماع، وتم خلالها استعراض جميع المستندات الثبوتية والإجراءات.

كما تم أخذ أقوال المولد مع إتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وفقًا للأنظمة الدولية.

إيقاف فهد المولد:

وقررت لجنة المنشطات إيقاف فهد المولد عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًّا وخارجيًّا لمدة 18 شهرًا، بداية من تاريخ الإيقاف المؤقت يوم 28/ 3/ 2022، على أن يعود للتدريبات خلال آخر شهرين من المدة.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن هذا القرار قابل للاستئناف خلال 21 يومًا من تاريخ القرار، وذلك وفقًا للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات، وتم إشعار المولد والاتحادين السعودي والدولي بهذه العقوبة.