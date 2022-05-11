تنتظر الجماهير قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات تجاه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد.

إيقاف فهد المولد بسبب المنشطات

وكانت لجنة المنشطات قد أبلغت نادي الاتحاد الشهر الماضي، بإيقاف المولد بشكل مؤقت، لحين انتهاء التحقيقات معه، وذلك بعد ثبوت إيجابية عينته بعد إحدى المباريات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت التقارير أن فهد المولد سيخضع لجلسة الاستماع اليوم الأربعاء، وسيتم بعدها إصدار الحكم النهائي في هذه القضية، وفي حالة ثبوت مخالفته؛ سيتعرض النجم الاتحادي لفترة إيقاف تصل إلى 4 سنوات.

الجماهير تتفاعل مع جلسة الاستماع

وتفاعل الوسط الرياضي مع قضية المولد عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال عبدالرحمن القرني: “شئنا أم أبينا.. الاتحاد افتقد فهد المولد في هذا المنعطف المهم من الدوري.. الله يكتب له الخير قبل جلسة الاستماع اليوم ويعود أقوى!”.

وكتب مبارك الشهري: “حب لأخيك ما تحب لنفسك.. مهما بلغ التنافس، مهما كان الاختلاف، مهما كانت المواقف.. والله لا أتمنى للكابتن فهد المولد إلا كل خير وأسأل الله العظيم أن يكون هناك خطأ في إجراءات المنشطات حتى تثبت براءته ويستطيع العودة والمشاركة مع زملائه.. في النهاية خلفه أسرة يعولها”.

وقال وليد الزهراني: “من كل قلبي.. يا رب فرحنا بخبر براءة”، وعلق حساب “ميماتي”، قائلًا: “اليوم جلسة الاستماع للاعب المولد.. دعواتكم له، الله يكون معك يا فهد”، وكتبت “أم رهف”: “دعمنا للفهد مطلب من كل اتحادي عاشق”.

وفي السياق ذاته، علق رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي على قضية فهد المولد خلال تصريحات تلفزيونية، قائلًا: “موضوع فهد كان مفاجئًا، وخسارة كبيرة، ولكن إن شاء الله يخرج براءة”.