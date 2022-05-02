تفاعل الوسط الرياضي مع قرار غرفة فض المنازعات بإيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد كنو، بسبب شكوى النصر.

تفاصيل قرار غرفة فض المنازعات:

وألزمت غرفة فض المنازعات كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر، بجانب إيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان عقد محمد كنو قد دخل الفترة الحرة من عقده مع الهلال، قبل أن يمدد تعاقده حتى عام 2025، ليؤكد النصر اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيعه مع اللاعب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إشادة بقرار إيقاف محمد كنو:

وتفاعلت الجماهير النصراوية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع قرار الغرفة ضد كنو، وانهالت الإشادة على الإدارة برئاسة مسلي آل معمر، لتصعيد هذه الأزمة والحصول على حق العالمي.

وأعاد الإعلاميون نشر قرار غرفة فض المنازعات، وأشادوا به، وقال خالد البدر: “عيدية نصراوية ليلة العيد بـ27 مليون ريال.. درس (قانوني) تعثر من خلاله رؤية الهلال.. وتوقف بسببه الكابتن (محمد كنو) عن ممارسة كرة القدم (120) يوم”.

وقال فهد اللهيبي: “حينما تسير وفق الأنظمة سيكون النجاح حليفك نادي النصر لم ولن يكون في حاجة اللاعب محمد كنو يكفي أن القضية انتهت بانتصار القانون”، ونشر أحمد الجدي القرار، وعلق قائلًا: “رسميًّا وفي ليلة العيد “.

وعلق سعود الروقي قائلًا: “يُلزم بدفع 27 مليون لـ النصر.. إيقافه فترتين تسجيل.. إيقاف محمد كنو 4 أشهر.. القوة القوة لا بارك الله بالضعف”.

وكتب محمد إبراهيم: “مع عقوبة إيقاف الهلال من التسجيل فترتين، وإيقاف محمد كنو من اللعب محليًّا ودوليًّا 4 أشهر، درس للرئيس فهد بن نافل يبعد عن المكاسرة المبالغة في التعاقدات عشان مليون واحد في السنة رفض يزود كنو عوقب الآن بدفع 27 مليون ريال!”.