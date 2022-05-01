أعلنت غرفة فض المنازعات، قبل قليل، عن عقوباتها ضد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد كنو.

إيقاف محمد كنو ومنع الهلال من التسجيل لفترتين:

وألزمت غرفة فض المنازعات كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يُقدر بـ27 مليون ريال، بسبب الشكوى التي تقدم بها نادي النصر.

وقررت الغرفة إيقاف كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية محليًّا ودوليًّا لمدة 4 أشهر بداية من تاريخ صدور القرار، بجانب منع الهلال من التسجيل لفترتين كاملتين متتاليتين بداية من أول فترة تسجيل بعد صدور القرار.

ولفتت غرفة فض المنازعات إلى إلزام محمد كنو ونادي الهلال بسداد رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

سبب الأزمة مع اللاعب:



وكان عقد محمد كنو قد دخل الفترة الحرة من عقده مع الهلال، قبل أن يمدد تعاقده حتى عام 2025، ليؤكد النصر اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيعه مع اللاعب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).