قال الملياردير إيلون ماسك إنه يعاني من أزمة تكلفة المعيشة وارتفاع الأسعار في ظل حكم رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، مضيفًا أن الأزمة قد تتفاقم لدرجة أن أمريكا قد تتحول إلى فنزويلا.

ترامب أكثر فاعلية من بايدن

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إنه سبق له التصويت للديمقراطيين، لكنه هاجم الإدارة الحالية، قائلاً إن رئاسة دونالد ترامب كانت أكثر فاعلية في إنجاز الأمور.

وقال في حواره مع The All-In Podcast: لا يبدو أن هذه الإدارة قد أنجزت الكثير، على عكس إدارة ترامب، كان الأشخاص حينها فعالين في إنجاز الأمور.

وقدم ماسك وجهة نظره الخاصة حول أزمة التضخم الحالية قائلًا: السبب الواضح للتضخم هو أن الحكومة طبعت مبلغ زيليون دولار (رقم مكون من 15 صفرًا) أكثر مما يمكنها تحمله، لذلك يبدو الأمر كما لو أن الحكومة لا تستطيع فقط تحمل ما طلبته.

وشبه إيلون ماسك الرئيس الأمريكي الحالي بشخصية ويل فيريل في فيلم Anchorman، الذي كان يقرأ فعليًا كل شيء يُكتب على جهاز التحكم عن بعد، مما تسبب في فقد وظيفته.

جيف بيزوس ينتقد جو بايدن

وتردد تعليقات إيلون ماسك صدى تعليقات جيف بيزوس، ثاني أغنى رجل في العالم، الذي قال إنه يعارض أجندته الاقتصادية لأن ذلك سيعني أنه سيدفع المزيد من الضرائب.

وقال مؤسس أمازون: التضخم هو ضريبة رجعية تضر بالأكثر ثراءً، والتضليل لا يساعد البلد.

وعلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، على ذلك قائلة: إنه ليس من المستغرب أن يعترض أحد أغنى الأفراد في العالم على خطة اقتصادية ترفع الضرائب على فاحشي الثراء.

ثروة إيلون ماسك

تبلغ القيمة الصافية لثروة ماسك نحو 300 مليار دولار، وفقًا لتصنيف فوربس لأثرياء العالم، وهذا يعني أنه أغنى بمقدار 100 مليار دولار من جيف بيزوس، مؤسس أمازون ومالك شركة Blue Origin المنافسة لماسك في الفضاء.