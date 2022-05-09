كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا موتورز، إيلون ماسك، تعرض للتهديد من قبل رئيس وكالة الفضاء الروسية بسبب محاولاته لتزويد أوكرانيا بخدمة الإنترنت.

ويستخدم ماسك، 50 عامًا، Starlink وهو مشروع يضم أكثر من 2000 قمر صناعي في مدار أرضي منخفض، لإرسال الإنترنت حول العالم، والخدمة لها شعبية كبيرة في أوكرانيا، وقد تم تقديمها إليهم لإبقاء البلاد على الإنترنت وسط الصراع الدولي المستمر.

وقال الملياردير إيلون ماسك إنهم قاوموا محاولات القرصنة والتشويش من قبل الروس في أبريل الماضي.

وكان قد تفاخر المسؤول الروسي نفسه، ديمتري روجوزين، أمس، بأن روسيا يمكن أن تدمر جميع دول الناتو في نصف ساعة، وفي ساعات مبكرة من اليوم، اتهم ماسك بإعطاء معدات مشروع ستارلينك لمساعدة الجيش الأوكراني.

وقال: إيلون ماسك منخرط في إمداد قوات الجيش في أوكرانيا بالاتصالات العسكرية، وهو ما يمنح القوات الأوكرانية ميزة تفوق في حرب الطائرات بدون طيار، متابعًا: بغضّ النظر عن استمرار لعبك في دور الأحمق الجاهل عما يدور الحوار، فإنه عليك في النهاية أن تجيب وترد كبالغ.

تغريدة إيلون ماسك

وجاء رد رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك، عبر حسابه على منصة تويتر في صورة تغريدة اتسمت بالغموض، كنوع من أنواع الرد الساخر على ما تم اعتباره بأنه تهديد روسي، حيث غرد قائلًا: في حالة موتي في ظروف غامضة، فقد سرني التعرف عليكم، واعتبرها الكثيرون من المتابعون تغريدة غامضة وغير مفهومة، لاسيما وأنه لم يكشف عن مناسبتها أو مقصده من ورائها.

وكان من ضمن تعليقات المتابعين، تعليق والدته ماي ماسك، والتي استخدمت بعض الرموز التعبيرية ذات الوجه الغاضب قائلة: هذا ليس مضحكًا، ليرد عليها ابنها: آسف! سأبذل قصارى جهدي للبقاء على قيد الحياة.

سخرية مستمرة من إيلون ماسك

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها المسؤول الروسي مهاجمة ماسك، حيث قال وصفه سابقًا بـ الشيطان الصغير، وانتقد سيارة تسلا، كما أنه سخر من محاولته شراء تويتر، واصفًا إياه بـ أكياس النقود واستهزأ بفكرة أنه سيجلب حرية التعبير إلى المنصة، وفقًا لموقع Business Insider.