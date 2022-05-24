ناشد أحمد الزبيدي، ابن أخت المفقود ياسين الزبيدي، الجميع بمساعدتهم من أجل إيجاد خاله، وذلك بعد غيابه لمدة تصل إلى 4 أيام من منزله في محافظة جدة.

أوقات صعبة:

وقال الزبيدي في تصريحات إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: إن والدة المفقود تعيش أوقاتًا صعبة منتظرة عودته إلى المنزل في أي لحظة.

وتابع: تلقينا اتصالات من الطائف وذهبنا لنتأكد إذا كان هو ياسين أم لا، وطلع ما هو الشخص، كما تلقينا اتصالا آخر من أحد الأشخاص ولكن ليس هو أيضًا ياسين الزبيدي، وآخر شيء قالته الجهات الأمنية: إنه إذا كان هناك أمر جديد سوف يتم تبلغينا، وجهود البحث الأهلية والرسمية ما زالت مستمرة”.

تفاصيل الحادث:

وأردف: ياسين خرج يوم الجمعة في الساعة 10 صباحًا ولم يعد حتى الآن، وتواصلنا مع الجميع من أجل البحث عليه، وتم تبليغ الشرطة وأجريت تعميمًا كاملًا في جميع مناطق المملكة”.