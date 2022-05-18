أعلن اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل، عن قبوله للاستقالة التي تقدم بها عضو مجلس الإدارة، عبدالله كبوها، وعين عبدالله فيصل حماد بدلًا منه.

اتحاد الكرة يُعين حماد بدلًا من كبوها

ووافق اتحاد الكرة على استقالة عبدالله كبوها، لتعيينه مديرًا متفرغًا للشؤون المالية للاتحاد، وقدم شكره وتقديره على جهوده التي قدمها خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة.

وأصدر اتحاد الكرة قرارًا بتعيين عبدالله حماد عضوًا في مجلس الإدارة، حيث يشغل حاليًا منصب مدير عام معهد إعداد القادة، ورئيس أكاديمية مهد الرياضية، بالإضافة إلى عضويته في لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويأتي تعيين عبدالله فيصل حماد حسب الفقرة 4 من المادة 33 من النظام الأساسي للاتحاد، وذلك حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة؛ للمصادقة على التعيين.

مسيرة مميزة لعبدالله حماد

ويملك عبدالله حماد مسيرة مميزة، حيث حصل على البكالوريوس في إدارة تخصص التدريب من جامعة سيرام العليا في فرنسا، ونال درجة الماجستير الرياضي من كلية يوهان كرويف للدراسات الرياضية في هولندا.

وحصل على كافة رخص التدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، ودبلوم التطوير الفني من الاتحاد الألماني لكرة القدم، بالإضافة إلى عمله مع فريق استكشاف المواهب في أكاديمية آياكس في هولندا.

كما يعمل عبدالله حماد كمساعد مدرب لفريق أي جي إف الدنماركي لفئة الناشئين، ومدرب أول لشباب فريق ديسلدوف الالماني، وعمل مشرفًا على مركز المواهب في أكاديمية أسباير القطرية.