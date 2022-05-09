أكد رئيس اللجنة التنفيذية لمنتجي الدواجن، الدكتور عبدالله بن كدمان، أن الأيام المقبلة ستشهد زيادة في أسعار البيض.

فيديو | رئيس اللجنة التنفيذية لمنتجي الدواجن د. عبد الله بن كدمان:

خلال الأيام القادمة ستزيد أسعار #البيض.. ويجب على المستهلك أن يكون "رشيدا" في شرائه #الراصد pic.twitter.com/arvhNGiZsC

— الراصد (@alraasd) May 9, 2022

زيادة طفيفة:

وقال ابن كدمان خلال مداخلة له إلى برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية: إن زيادة أسعار البيض ستكون طفيفة وليست ملفتة للانتباه ولكن أطمئن المستهلك أنها ستتوافر.

ترشيد الشراء:

ولفت إلى أنه يجب على المستهلك أن يكون رشيدًا في شراء البيض، موضحًا أن هناك أطباق بيض موجودة في بعض الهايبرات والأسواق بسعر 25 و26 ريالًا، بينما تباع في أسواق أخرى بـ 16 و17 ريالًا، فيما تباع بأسعار أقل في أسواق الجملة.