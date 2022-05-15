سجلت درجات الحرارة اليوم في جدة، أعلى مستوى لها بين المدن السعودية عند 48.3 درجة مئوية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور لمشاهد من أجواء جدة اليوم.

🎥 فيديو (متداول) ..

سيارات متعطلة على أحد الطرق بـ #جدة ظهر اليوم، نتيجة ارتفاع درجة حرارة الشمس 🚗🌞 pic.twitter.com/VqoCJIkv2A — جدة الان | JeddahNow (@JeddahNow) May 15, 2022

حالة الطقس في جدة

وسجلت محافظة جدة اليوم أعلى درجة حرارة على المملكة في حين سجل مرصد عرفة 47.5 درجة مئوية كثاني أعلى درجة حرارة. وتسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم في جدة إلى تعطل عدد من السيارات.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر تويتر تعطل عدد من السيارات ووقوفها على جانب الطريق بسبب ارتفاع الحرارة.

ونشر حساب على موقع تويتر باسم “إبراهيم الحذيفي” تدوينة قال فيها: آلاف المواطنين من مكة وجدة يهربون إلى الطائف بسبب درجات الحرارة العالية.

وقال حساب آخر باسم “Abdullah” في تغريدة “عندنا بالقصيم شواية حاليًا كيف عاد #جده_الان”.

مرابطون في الحر الشديد

وكتب حساب آخر باسم “عبدالرحمن” كتب في تغريدة له على موقع تويتر “صامدون، ثابتون، مرابطون يتحملون درجات الحرارة العالية من أجل أن ننام آمنين مطمئنين”، في إشارة منه لجنود المملكة في الحد الجنوبي أثناء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بالمملكة.

وطالب “يحيى|yahya” بمراعاة الباعة الجائلين قائلًا ” لا تكاسروهم..دعوهم يحققون ربحًا منكم.. التغاضي في هذه المواقف صدقة خفية تاجرون من ورائها..دون أن تجرح كرامتهم.. لولا الحاجة ما جلسوا تحت الشمس”.

وكتب “عدنان” على تويتر إن “تعطيل المدارس في مثل هذه الأجواء حق من حقوق الأطفال”. ونشر مدون آخر قائلًا: “الله يعين الطلاب والطالبات ويحفظهم ويكتب أجرهم”.

وقال إسماعيل الشبلي : يا رب بعض عبادك اضطرته الظروف ليعمل تحت أشعة الشمس الحارقة، فيا رب لطفك بكل عبادك فقيرهم وغنيهم من كان تحت الشمس وغيرها.