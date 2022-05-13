كشفت تقارير إعلامية عن أن استئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستكون بداية من الثلاثاء المقبل.

وقال الحساب الرسمي لـ قناة ” الإخبارية” عبر “تويتر” إن مباريات الجولة الـ27 سوف تُستأنف يوم الثلاثاء 17 مايو الحالي.

دوري محمد بن سلمان سيعود بعد توقف 4 أيام

وكانت رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قررت اليوم الجمعة تأجيل كافة مباريات الجولة الـ27 من البطولة، وذلك حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أعلنت وزارة الرياضة تعليق المنافسات الرياضية لمدة 3 أيام، وذلك حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

وذكرت الوزارة عبر حسابها في “تويتر” : ” بناء على التوجيه الكريم؛ تُعلن وزارة الرياضة تعليق المنافسات الرياضية اعتبارًا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وذلك نظرًا لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة “رحمه الله”.