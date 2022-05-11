قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري: إنه يجب التعايش مع فيروس كورونا من خلال تحقيق المناعة التي تمنع حصول مضاعفات للفيروس.

فيديو | استشاري الأمراض المعدية د. علي الشهري: يجب علينا التعايش مع كورونا بتحقيق المناعة التي تمنع حصول مضاعفات للفيروس#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/4fNSHU0iHZ

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 11, 2022

وأضاف الشهري، لـ”الإخبارية”، أن المملكة وصلت لمرحلة متقدمة في مواجهة الفيروس وأعداد الحالات قليلة مقارنة مع السنوات السابقة.

التصدي لجائحة كورونا:

وتابع أن المناعة تحققت وبالتالي عدد الحالات في العناية المركزة أقل مقارنة مع موجات كورونا السابقة.

وأوضح: ”على الرغم من هذا التقدم الكبير الذي حققته المملكة في التصدي للجائحة إلا أن هناك للأسف فئة ما زالت تمتنع عن أخذ اللقاح أو لم تستكمل جرعاتها وهؤلاء الذين نخاف عليهم، ونخشي أن يكونوا مصدرًا للعدوى، وهم الأكثر عرضة للدخول إلى المستشفيات في حالة الإصابة”.