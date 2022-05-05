أفاد مراسل قناة الإخبارية بأن حالة الازدحام وتكدس المسافرين مستمرة في الصالة الشمالية لمطار جدة.

تأخر رحلات:

وأكد استمرار تأخر عدد من الرحلات لأكثر من 12 ساعة عن موعد إقلاعها، موضحاً أنه تم إعادة نقل مسافري الرحلات المتأخرة من مدينة الحجاج إلى المطار.

استياء المسافرين:

وأبدى الكثير من المسافرين استياءهم حيال ما حدث، مؤكدين أن سوء الخدمة في هذا المطار لا يزال مشكلة قائمة على الرغم من بناء مطار جديد.

ورأى متابعون أن هذا التكدس في مطار جدة يشوه الجهود المبذولة من جانب الدولة ولا بد من قرارات حازمة للتصدي لمثل هذه الأزمات لمنع عدم تكرارها خاصة مع اقتراب موسم الحج.

ويوم أمس، شهد مطار الملك عبدالعزيز أزمة كبيرة إثر تكدس المسافرين العائدين من العمرة، رافقه إلغاء رحلات كانت من المقرر أن تقل هؤلاء المعتمرين إلى بلادهم حيث اتخذوا من الأرصفة مقراً لهم.