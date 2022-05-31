تم رصد أول حالة انتقال لفيروس جدري القرود من إنسان لآخر في الولايات المتحدة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وتم رصد أربع حالات في نهاية هذا الأسبوع بشكل عام، وهو ما يرفع حصيلة حالات الإصابة في الولايات المتحدة إلى 14 إصابة في ثماني ولايات.

وأصيب المرضى الأوائل في كل ولاية بالمرض بعد فترة وجيزة من عودتهم من رحلات من أوروبا وكندا اللتين تواجهان تفشي الفيروس المستوطن في غرب إفريقيا.

رفع مستوى تهديد فيروس جدري القرود:

ودفع انتشار الحالات منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى رفع مستوى التهديد من الفيروس من المنخفض للغاية إلى المستوى المعتدل، حيث تم رصد أكثر من 400 حالة في 24 دولة لا يتوطن فيها الفيروس حتى الآن.

وحذرت الصحة العالمية من أن التصنيف المعتدل قد يتم دفعه إلى مرتفع إذا استمرت الحالات في الازدياد.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة:

وحذرت الصحة العالمية من أن أكثر الفئات عرضة للإصابة هم الأطفال، وللأسف فإنهم الأكثر عرضة أيضًا للوفاة من المرض، وهناك أيضًا مخاوف متزايدة من انتقال المرض إلى الحيوانات البرية مما يسمح له بالتوطن في جميع أنحاء العالم.

ويأتي ذلك رغمًا من أن معظم الإصابات كانت بين الرجال، وقد تم رصدهم في ولايات كاليفورنيا وكولورادو وفلوريدا وماساتشوستس ونيويورك ويوتا وفيرجينيا وواشنطن.

ويمكن لجدري القرود أن يقتل ما يصل إلى 10% من الأشخاص الذين يصيبهم بالعدوى، والسلالة الأكثر اعتدالًا التي تسبب التفشي الحالي تقتل واحدًا من كل 100، وهي نفس نسبة فيروس كورونا عندما بدأ في الانتشار.