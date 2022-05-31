كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن أبرز النجوم الذين يستحقون المتابعة في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022، وجاء في مقدمتهم نجم الشباب والمنتخب السعودي، تركي العمار.

الآسيوي يكشف عن أبرز النجوم

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، مساء يوم غد الأربعاء، بمشاركة 16 منتخبًا، على أن تنتهي منافساتها، يوم 19 من شهر يونيو المقبل.

وضمت قائمة نجوم يستحقون المتابعة بجانب تركي العمار، لي كانغ إين “كوريا الجنوبية”، كوريو ماتسوكي “اليابان”، حسين نورتشاييف “أوزبكستان”، سوفانات مويانتا “تايلاند”، ياسين سلماني “إيران”، نغوين ثان بينه “فيتنام” وكاردو صديق “العراق”.

الآمال تتعلق على تركي العمار

وتحدث الآسيوي في تقريره قائلًا: “بعد أن لقي بالفعل الكثير من الاستحسان على أدائه في بطولات الشباب في آسيا، يمكن أن يكون تركي العمار هو الشخص الذي يجب مراقبته في صفوف منتخب السعودية، حيث إن لاعب خط الوسط الماهر البالغ من العمر 22 عامًا أصبح الآن رئيسيًا مع منتخب بلاده تحت 23 عامًا”.

وتابع: “حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2018 (التي كانت تسمى آنذاك باسم بطولة آسيا تحت 19 عامًا)، وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب في قارة آسيا لعام 2018، وهناك آمال كبيرة عليه بأن يكون نجم كرة القدم السعودية القادم”.