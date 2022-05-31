أنهى الأخضر تحت 20 عامًا، بقيادة المدير الفني صالح المحمدي، استعداداته لمواجهة فرنسا ضمن منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية “بطولة تولون”.

الأخضر جاهز لمواجهة فرنسا:

وبدأ مران الأخضر بتمارين تكتيكية، بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت المجموعة الأولى تمارين على الكرات الثابتة، فيما طبّقت المجموعة الأخرى تمارين مهارية مع إنهاء الكرة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا ضد فرنسا، يوم غد الأربعاء عند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة، على ملعب جوليس لادوميغ في مدينة فيترول الفرنسية.

الاستعداد لبطولة كأس آسيا:

وتأتي مشاركة المنتخب السعودي الشاب في بطولة تولون الدولية، ضمن مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.

وكانت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا، التي ستقام منافساتها في المنطقة الشرقية منتصف سبتمبر المقبل، قد وضعت الأخضر على رأس المجموعة الأولى بصحبة منتخبات الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان.