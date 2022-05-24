أُجريت، اليوم الثلاثاء، قرعة تصفيات بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا، وأسفرت عن تواجد الأخضر في مجموعة قوية.

الأخضر في المجموعة الأولى بكأس آسيا

ويتواجد الأخضر للشباب في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات، الصين، ميانمار، المالديف وأوزبكستان، وتُقام منافساتها في الدمام خلال الفترة من 10 وحتى 18 سبتمبر.

وتُقام تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا بمشاركة 44 منتخبًا تم توزيعهم على 10 مجموعات، على أن تستضيف العاصمة الأوزبكية طشقند منافسات البطولة عام 2023.

وتُلعب مباريات التصفيات بنظام التجمع، على أن تصعد 10 منتخبات، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 5 منتخبات في المركز الثاني.

منتخب السعودية تحت 17 عامًا

كما تم سحب قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، ويتواجد منتخب السعودية للناشئين في المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه منتخبات، الكويت، الهند، المالديف وميانمار.

ومن المقرر أن تُقام منافسات التصفيات في الدمام بنظام التجمع خلال شهر أكتوبر المقبل، ويطمح منتخب السعودية تحت 17 عامًا للظهور بشكل مميز، وتحقيق الانتصارات في مجموعته.