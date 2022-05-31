يطمح الأخضر تحت 23 عامًا بقيادة المدير الفني سعد الشهري، في الظهور بشكل مميز في بطولة كأس آسيا 2022، والمنافسة على اللقب.

كأس آسيا تحت 23 عامًا

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، مساء يوم غد الأربعاء، وحتى يوم 19 من شهر يونيو المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا تم تقسيمهم على 4 مجموعات.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات، الإمارات، اليابان وطاجاكستان، وسيبدأ مشواره يوم 3 يونيو، ويمكن الاطلاع على موعد المباريات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر يسعى للتتويج باللقب

وتحدث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مشاركة الأخضر، قائلًا: “على الرغم من احتلال كرة القدم السعودية مكانة مرموقة على الساحة القارية عبر المنتخب الأول والأندية هناك، إلا أنها تبحث مكانًا لها على صعيد تحقيق الألقاب في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا”.

وتابع: “ولم يكن المنتخب السعودي محظوظًا بما فيه الكفاية لكي يظفر باللقب حيث خسر في المباراة النهائية مرتين، كانت الأولى في عام 2014 أمام العراق 0-1 وتكرر الأمر ذاته أمام كوريا الجنوبية في 2020، وخرج من الدور الأول عامي 2016 و2018، ويأمل أن يحقق إنجازًا غير مسبوق في أوزبكستان 2022”.

واختتم الآسيوي تقريره عن الأخضر، قائلًا: “وتأهل المنتخب السعودي إلى النهائيات بعد أن كان أحد المنتخبات التي تحتل المركز الثاني في التصفيات، وجاء خلف الكويتي برصيد 3 نقاط من فوز على بنغلادش 3-0 وخسارة أمام الكويت المتصدر 1-2”.