حرصت الأندية السعودية على نعي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه، اليوم الجمعة.

وفاة الشيخ خليفة بن زايد:

وأعلنت الإمارات وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما أعلنت الحداد 3 أيام اعتبارًا من اليوم، وقام قادة وزعماء العالم بنعيه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأندية السعودية تنعى رئيس الإمارات:

ونعت الأندية السعودية، رئيس دولة الإمارات، عبر حساباتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال نادي الهلال: “إلى جنة الخلد”، وكتب حساب الفتح: “أحر التعازي وأصدق المواساة لأهلنا في الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكتب نادي الحزم: “يتقدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الحزم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

وعلق حساب النادي الأهلي قائلًا: “خالص العزاء والمواساة للشعب الإماراتي الشقيق والأمة العربية والإسلامية في وفاة الشيخ خليفة رحمه الله”، وذكر حساب النصر: “إنّا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم عبدك الشيخ خليفة بن زايد واغفر له وأسكنه فسيح جناتك.. كل التعازي لأهلنا في الإمارات قيادةً وشعبًا”.

وتقدمت إدارة الرائد وكافة منسوبيه وجماهيره بخالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية في وفاة رئيس دولة الإمارات، وذكر نادي الاتفاق: “خالص العزاء والمواساة لقيادة وشعب دولة الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.