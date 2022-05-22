انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي وأبها، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

تعادل الأهلي وأبها إيجابيًّا:

وبدأت مباراة الأهلي وأبها التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي الراقي، وتصدى حارس المرمى لأكثر من تسديدة.

وأطلق كارلوس إدواردو تسديدة قوية عند الدقيقة 19 مرت بجوار المرمى، قبل أن يتألق حارس أبها ويتصدى لـ3 تسديدات من اللاعب البرازيلي، وتمكن سعد بقير من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 36.

وضغط سعد بقير على الدفاع، ليقطع الكرة داخل منطقة الجزاء ويسددها بقوة، ليهز الشباك، وواصل الحارس تألقه وأبعد تسديدة من الراقي عند الدقيقة 41، ليواصل لاعبو الأهلي المحاولات.

ونجح إدواردو في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 44 من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي وأبها بالتعادل الإيجابي.

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الراقي، وشكل السوري عمر السومة خطورة فور نزوله، وأطلق تسديدة قوية عند الدقيقة 74، وتألق عبدالعالي المحمدي وتصدى لتسديدة من أليوسكي عند الدقيقة 75.

ووصل الحارس المحمدي تألقه وتصدى لمحاولة من السومة عند الدقيقة 84، واستمر ضغط الراقي أملًا في تسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط، إلا أن محاولاته لم تنجح، لتنتهي مباراة الأهلي وأبها بالتعادل.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها إلى 34 نقطة في المركز السادس.