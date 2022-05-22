يخوض فريقا الطائي والأهلي مساء اليوم، مباراتين غاية في الأهمية للهروب من شبح الهبوط وذلك خلال مباريات الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراتي اليوم

المباراة الأولى ستكون بين فارس الشمال والفتح في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة، أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الأهلي وأبها في التاسعة مساءً.

الأهلي متواجد في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط، أما الطائي فمتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة.

الفوز يرتقي بـ الأهلي والطائي

فوز الأهلي على أبها اليوم، يرتقي به مركزين ليكون في المركز التاسع برصيد 32 نقطة، كذلك فوز فارس الشمال على الفتح يجعله يملك 31 نقطة، في المركز العاشر.