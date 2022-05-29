انتهت آمال نادي النصر رسميًا في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد التعادل أمس السبت مع النادي الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الـ28.

سبب خروج النصر من المنافسة

وأصبح رصيد أصفر الرياض 55 نقطة بالمركز الثالث، وبفارق 3 نقاط عن نادي الهلال وست نقاط عن نادي الاتحاد، ورغم تبقي جولتين على نهاية الدوري ويستطيع النصر حصد 6 نقاط والاقتراب من الهلال والاتحاد في حال خسر الفريقين آخر جولتين، لكن المواجهات المباشرة بين أصفر الرياض والهلال والاتحاد ليست في مصلحة العالمي مما يعني خروجه من الحسابات للمنافسة على الدوري بشكل رسمي.

يذكر أن أصفر الرياض سيواجه فريق الحزم في الجولة الـ29 من الدوري يوم 18 يونيو المقبل.