يُعاني النادي الأهلي من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، عندما يستقبل أهدافًا أولًا.

الأهلي يُعاني عندما تهتز شباكه أولًا

واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالفوز مرة واحدة فقط من أصل 19 مباراة استقبل فيها أهدافًا أولًا، حيث خسر 9 مرات، وتعادل في 9 لقاءات، ليخسر 45 نقطة بعد مرور 26 جولة.

وظهر الراقي بمستوى مخيب للآمال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُنافس على البقاء وسط الكبار في الموسم المقبل، الأمر الذي أثار غضب جماهيره.

الراقي يستعد لمواجهة أبها

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الراقي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السابع برصيد 33 نقطة.