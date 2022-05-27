يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مباراته ضد النصر.

الأهلي لا يفوز أمام الكبار

ولم يظهر الراقي بالمستوى المتوقع أمام الـ5 الكبار في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر 11 مباراة، حيث تعادل 3 مرات، وخسر 8 مواجهات.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي آخر 4 مواجهات على التوالي أمام الكبار، ويعود آخر انتصار حققه ضد الكبار في الدوري السعودي للمحترفين إلى ديسمبر عام 2020، عندما فاز على النصر.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز في مبارياته المتبقية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لضمان البقاء وسط الكبار الموسم المقبل.

الراقي ضيفًا على النصر

ويحل الراقي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء يوم غد السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثالث بـ54 نقطة.